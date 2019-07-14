Американский поэт стал гражданином России

В минувшую пятницу, 12 июля, в Государственном историческом музее вручили российский паспорт гражданину США, переводчику, поэту и юристу Джулиану Генри Лоуэнфельду.

В дождливый день среди группы китайских туристов, прячущихся под козырьком Исторического музея, пробирался человек в черном. Зайдя в музей, он скромно и без лишнего пафоса представился:

— Я Джулиан.

Сотрудники музея оживились и проводили почетного гостя в отдел книжного фонда, где уже скоро должна начаться церемония в честь вручения ему российского паспорта.

Такое внимание к персоне Лоуэнфельда неспроста. Американец очень многое сделал для России. Он — один из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский.

Кроме того, в нашей стране он известен как «адвокат Чебурашки»: в качестве юриста Лоуэнфельд представлял в суде интересы российских киностудий — «Союзмультфильма», «Мосфильма» и «Ленфильма».

Вручение паспорта проходило в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского. Документ американскому поэту вручала начальник отдела паспортной работы и регистрационного учета населения Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Наталья Ершова.

Получив паспорт, Джулиан принял присягу: поклялся соблюдать Конституцию России, защищать ее, быть ей верным, уважать ее культуру.

— Я достаю из широких штанин... — процитировал он Владимира Маяковского. — Читайте, завидуйте — я гражданин Российской Федерации.

По его словам, Россия покорила его отзывчивостью, духовностью и потребностью не только в материальном. Именно в нашей стране он может творить и любить по-настоящему.

— Для меня Россия — теплый семейный дом, это восприятие мира, в котором мы не брошены, не одиноки, не лишены цели. И очень надеюсь, что с вашей помощью, дорогие друзья, мне удастся раскрыть правду о России всему миру, — сказал переводчик. — Я горжусь, что стал русским.

В завершение поэт попросил называть его не Джулианом Генри, а Юлианом Андреевичем. Он рассказал, что его бабушка читала перед родами «Войну и мир» Льва Толстого и была без ума от князя Андрея Болконского. Поэтому отца Джулиана она назвала Генри, что в переводе на русский — Андрей. При этом новоиспеченный россиянин остается верным родной Америке.

— Я сегодня присягнул России, но Америки я ни в коей мере не отрицаю, и я остаюсь американцем, став русским, — подчеркнул Лоуэнфельд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Мединский, министр культуры РФ:

— Ровно месяц назад президент подписал указ о принятии Джулиана Генри Лоуэнфельда в гражданство России. Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после дня рождения переводчика и 220-летия со дня рождения Пушкина. В мире Лоуэнфельд известен прежде всего как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик произведений Пушкина на английский язык. А в России Пушкина называют «солнцем русской поэзии». Мы рады, что это солнце светит и для англоязычных читателей.

СПРАВКА

В 2009 году Лоуэнфельд перевел и поставил «Маленькие трагедии» Пушкина в Нью-Йорке. За книгу «Мой талисман: поэзия и жизнь А. С. Пушкина» в 2010-м удостоен петербургской литературно-художественной премии «Петрополь» и стал первым иностранцем, которому ее присудили. В 2013-м награжден почетным знаком «За дружбу и сотрудничество» Министерством иностранных дел РФ и агентством «Россотрудничество».

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