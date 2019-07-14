Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года. Об этом сообщает издание «Грузия Онлайн».
— Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет. Но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, — заявил Каха Каладзе.
Ранее Владимир Путин во время поездки в Екатеринбург предложил Тбилиси не забывать о том, как жестко вели себя в Абхазии грузинские войска, «оккупировавшие ее в 1918 году при помощи германских войск». Также глава государства вспомнил о еще более жестких действиях в Осетии в 1919 и 1920 году.
В самой Грузии придерживаются позиции, что вооруженные силы страны входили в Абхазию исключительно по приглашению местных жителей с целью защиты региона. При этом в Грузии признают жесткость действий в Южной Осетии.
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