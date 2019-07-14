Один человек пострадал в результате аварии на МКАД в районе Теплого Стана
• 20:44 • 14 июля 2019
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В результате аварии пострадал водитель «Газели»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в районе Теплого Стана пострадал один человек. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГИБДД РФ по столице.
— На 43-м километре МКАД «Газель» совершила наезд на стоящий грузовой автомобиль, — указано в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии пострадал водитель «Газели». На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».
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