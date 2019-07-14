Спасатели-волонтеры помогают обеспечивать безопасность городских пляжей
В соревнованиях принимали участие команды спасателей-добровольцев. Сильные и смелые люди, которые на общественных началах дежурят на водоемах столицы, вместе с профессионалами спасают жизни людей. Каждый доброволец знает, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, и в случае необходимости сможет сделать непрямой массаж сердца. Все это они доказали во время конкурсных испытаний.
Помимо навыков сердечно-легочной реанимации, общественные спасатели продемонстрировали свою силу, ловкость и выносливость. Одним из самых зрелищных этапов состязания стала гребля на спасательной лодке.
— Радует, что каждый год уровень подготовки команд неизменно растет, — подчеркнула начальник территориального отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Центра Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Москве Надежда Ершова.
По результатам всех конкурсных испытаний титул лучшего общественного спасательного поста столицы получила команда Северо-Западного округа столицы.
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