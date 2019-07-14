Старт Премьер-лиги: все как в тумане...

Почти все московские футбольные клубы уже сыграли в первом туре нового сезона российской Премьер-лиги. Не выходил на поле только «Локомотив», он свой стартовый матч проведет 15 июля. Вопросов к каждому из них стало куда больше.

Старт сезона — моя любимая пора: непредсказуемость с эффектом новизны. Хотя, судя по первым матчам, в начавшийся сезон столичные клубы вступили со старыми болячками. Взять тот же «Спартак», который у себя дома принимал новичка Премьер-лиги «Сочи». Красно-белым противостоял дебютант элитного чемпионата с составом, который собрался буквально за неделю до игры. А южане в итоге «возили» спартаковцев при их болельщиках. И снова на главного тренера Олега Кононова, которого беспощадно критикуют еще с прошлого сезона, полетели шишки, мол, как можно так плохо играть. Настолько, что даже подходящего слова еще не придумали. Цензурного, я имею в виду.

Причем фанаты недовольны на фоне того, что «Спартак» все же выиграл, затолкав гол усилиями защитника Жиго на последней минуте. Правда, есть подозрение, что с нарушением правил. Если по сезону так будет дальше, Кононов покинет стадион в Тушине гораздо раньше окончания контракта.

Старт сезона — моя любимая пора: непредсказуемость с эффектом новизны Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ниже ожиданий начало сезон и «Динамо». Бело-голубые были едва ли не единственным оптовым поставщиком трансферных новостей, подписывая новичков с завидной регулярностью. И «Динамо» явно не собирается останавливаться. Но на игре это пока не сказывается. В Туле, где рубится местный «Арсенал», команда Дмитрия Хохлова была близка к триумфу, но не дотерпела. Ничья — 1:1, главный тренер москвичей сетует, что коллектив не дожимает в самый ответственный момент. Правда, вопрос ли тут к игрокам, а не к тому, кто ими руководит? Ответ узнаем в ближайших турах. Кредит доверия у Хохлова, который провел неоднозначный прошлый сезон, не так уж и велик.

«Слил» первый тур и ЦСКА. От армейцев все лето шли позитивные волны: удалось сохранить лидеров, провести прекрасную встречу с болельщиками, руководство нацелилось на место в зоне Лиги чемпионов. А как дошло до дела, случились «Крылья Советов». В Самаре ЦСКА не проигрывал девять последних матчей, в первом туре красно-синие и вовсе не терпели фиаско с 2001 года. Но всем сериям приходит кирдык, армейцы уехали с берегов Волги с 0:2 в пассиве. Молодых игроков ЦСКА, которые составляют костяк, хвалят уже второй год. Но именно на второй год после ярко проведенного первого часто приходится спад. И если так случится с ЦСКА, быть беде в стартовавшем сезоне.

И, наконец, «Локомотив». Последней команде в нашем разговоре, но не последней по своим амбициям. Подопечные Юрия Семина начали сезон раньше остальных московских клубов, взяв Суперкубок России в битве с чемпионом страны — питерским «Зенитом». Да в каком стиле! Проигрывая 1:2 к концу матча, перетянули канат на себя, и Алексей Миранчук своим дублем превратил счет в 3:2. Мощная заявка на высокие позиции в чемпионате. Для Семина новый сезон — поворотный в карьере. Теперь каждый последующий будет таковым. Юрию Павловичу уже 72, и каждый раз доказывать, что ты не портишь борозды, все сложнее. Но пока Семину это удается блестяще. Да и не выглядит он на 72. С трибуны всегда кажется, что с бровки командой руководит не 72-летний старик, а молодой зажженный человек, который нацелен на результат. И этим настроением он заряжает свою команду.

По своему исходному потенциалу все четыре столичных клуба должны претендовать только на Олимп элитного российского чемпионата. Главное — не споткнуться о собственные проблемы. Иначе кубок, который перед сезоном получил новый дизайн от Студии Артемия Лебедева, над головой поднимет кто-то другой.

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