Порошенко высказал уверенность в скором освобождении украинских моряков
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на 90 процентов уверен в освобождении украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе, до 21 июля — дня внеочередных парламентских выборов.
— Трибунал принял решение относительно освобождения наших моряков. До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90 процентов наши моряки будут освобождены до дня выборов, до 21 июля, — сообщил экс-президент в эфире украинского телеканала ICTV.
Утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, они не реагировали на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли с применением оружия. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Все они были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией, которую организовал Петр Порошенко из-за своего низкого рейтинга перед президентскими выборами.
Читайте также: Юрист рассказал, когда могут задержать Порошенко и людей из его окружения