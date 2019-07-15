Эксперт рассказал, как будут оформлять электронные паспорта в России
Генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов рассказал подробности оформления электронных паспортов в России корреспонденту издания «Известия».
По его словам, выдача документов нового поколения будет проходить в криптокабинах, в которых выдаются заграничные паспорта. В ближайшее время граждане смогут в них получать и внутрироссийские документы.
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов пройдет в конце июля. К концу 2019 года все МФЦ оснастят такими криптокабинами.
Нововведение, по мнению эксперта, позволит значительно уменьшить время на получение документов. Ожидается, что на выдачу паспорта будет уходить всего несколько минут, в то время как сегодня этот процесс занимает несколько недель.
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