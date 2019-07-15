Лилию возрастом 115 миллионов лет обнаружили в Берлине
В коллекции Музея естествознания в Берлине нашли окаменелости полностью сохранившейся лилии возрастом 113–115 миллионов лет.
Эта находка является одной из самых древнейших сохранившихся остатков однодольных растений. Кусок известняка, на котором нашли остатки лилии, изначально обнаружили на северо-востоке Бразилии.
По разным оценкам специалистов, древнейшие однодольные растения появились 104–138 миллионов лет назад, в конце юрского или начале мелового периода. Окаменелостей растений данного класса, датированных нижним меловым периодом (100,5–125 миллионов лет назад) найдено совсем немного.
Обнаруженная Cratolirion bognerianum, как назвали новый род и вид исследователи, была высотой около 40 сантиметров. На окаменелостях были заметны типичные черты однодольных растений — мочковатые корни и узкие листья, которые построены по тройному типу цветка, сообщает издание Nature Plants.
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