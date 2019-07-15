Искусственный интеллект внедрят в управление ВМФ России
Военно-морской флот РФ протестировал систему управления с использованием элементов искусственного интеллекта.
Впервые наземные, воздушные и морские силы объединили в единый информационный контур на учениях в Каспийском море.
Корабли и сухопутные войска объединили при помощи мультиконтурной разведывательно-ударной системы, которая обеспечивает обмен информацией между штабом, разведкой и огневыми средствами.
Такая система оснащена данными об обнаруженных целях и в зависимости от типа командования может сама выбирать средства их поражения.
В настоящее время данные системы активно внедряются и тестируются во всех видах Вооруженных сил — от сухопутных до Военно-морского флота, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
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