Жена Константина Хабенского выложила его фото с подросшей дочкой
• 04:03 • 15 июля 2019
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Константин Хабенский с супругой Ольгой Литвиновой воспитывают двоих дочек
Фото: Фото с Instagram-аккаунта https://www.instagram.com/explore/tags
Российский актер и режиссер Константин Хабенский очень редко делится с поклонниками снимками из личной жизни. Его супруга Ольга Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram фото мужа со старшей дочкой Александрой. Девочка, прижавшись к папе, сидит у него на коленях, а актер нежно ее обнимает.
Кадр умилил поклонников Константина Хабенского, назвавших актера идеальным папой.
В браке с Ольгой Литвиновой артист стал отцом уже дважды. Сначала у пары родилась дочь Александра, которой уже три года, а вскоре супруга подарила актеру еще одну дочку. Также у Константина Хабенского есть еще сын Иван.
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