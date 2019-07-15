Видеоигра с персонажем Порошенко появилась в Сети
В социальных сетях появилась игра, главным героем которой стал бывший президент Украины Петр Порошенко. Видеоигру распространили члены его команды. Она называется «Отлупцуй реваншистов».
В игре бывший лидер страны представлен в виде нарисованного худого человечка, к которому «приклеили» портрет Порошенко. Герой передвигается по маршрутам и побеждает конкурентов на выборах в Раду и остальных соперников. Среди противников представлены такие личности, как бизнесмен Игорь Коломойский, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Для того, чтобы ударить соперника, герой экс-президента бьет его вырезанной картой Украины, которую держит за Крым.
В видеоигре несколько этапов, при успешном прохождении которых герой достигает финиша, где его встречают флагами НАТО и Европейского союза, сообщают «Известия».
Пользователи Сети уже отреагировали на появление такой игры и отметили, что она олицетворяет скрытые мечты Петра Порошенко.
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