Астроном рассказала, когда россияне увидят «кровавую» Луну
• 08:53 • 15 июля 2019
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Луна целиком попадает в тень Земли и окрашивается в красный цвет
Фото: www.pixabay.com
«Кровавую» Луну можно будет увидеть со всей территории России 7 сентября 2025 года. Об этом сообщила заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.
— Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года, — цитирует Марию Смирнову РИА Новости.
При полном лунном затмении спутник Земли целиком попадает в ее тень и окрашивается в красный цвет. Именно поэтому этот феномен называют «кровавой» Луной.
Также в России 16 июля можно будет наблюдать частное лунное затмение, когда тень Земли частично закроет Луну.
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