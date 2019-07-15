У сторонников домашнего насилия многовато аргументов

Иногда, читая СМИ, откровенно не знаешь, что и сказать.

Открываешь ленту, а оттуда на тебя – раз – новость о том, что согласно опросу одной из крупнейших в России поисковых систем, 56 процентов жительниц нашей страны подвергалось домашнему насилию со стороны партнера. В голову приходит только одно – «а что, кто-то ожидал другого результата?».

Сторонников «замечательного» житейского принципа о том, что насилие над женщиной есть неоспоримый признак пламенной любви, сразу отодвинем в сторону, желательно – по направлению к ближайшей психиатрической лечебнице. Есть, например, куда более изощренные аргументы.

Мне доводилось встречать позицию, провозглашающую что, дескать, теперь в случае ссоры и случайного удара по лицу любимой женщины мужчине не нужно будет трястись перед судом из-за гадины жены, которая по случаю пустякового синяка понеслась к полиции.

Во-первых, даже если допустить, что в пылу спора мужик действительно неудачно взмахнул рукой и расквасил женщине нос, то почему благоверную надо считать дурой, что не выслушает извинения, которые обязаны последовать в ту же секунду, и своим умом не решит, было ли это домашним насилием или случайным стечением обстоятельств.

Во-вторых, просто не надо размахивать лапами во время словесной перепалки. Никому и никогда, иначе ни за что не угадаешь, во что это может вылиться.

Насилия в России меньше не становится Фото: https://pixabay.com

Но проблема даже не в том, как стороны воспринимают нанесенные друг другу увечья. Кстати говоря, согласно статистике за 2017 год, на 25,7 тысяч пострадавших дам пришлось 10,4 тысячи поколоченных мужиков, так что милые женщины вполне способны постоять за себя. Загвоздка в том, какому количеству человек это развязало руки.

Ведь ситуация получается чем-то похожей на сюжет с дорожными лихачам. Ведь только недавно мы наблюдали вереницу представителей «золотой молодежи» на «черных геликах». Они лихо копили у себя в бардачках пачки штрафов, от которых просто откупались. Так и здесь: «развлечение» у тяжелых на руку мужей не отобрали, просто вывесили прейскурант.

А еще никак нельзя не вспомнить очень показательный случай старшего участкового из Орла Натальи Башкатовой, которая отказалась снова приезжать к вызвавшей ее из-за угроз жизни Яне Савчук, добавив, что «убьет, мы труп приедем, опишем». Через сутки пришлось приезжать, описывать. А это ведь произошло еще в 2016 году, когда до закона о декриминализации было еще далеко. И сколько с тех пор произошло таких же случаев, когда полиция не стала выезжать, чтобы даже не забрать бузотера в «обезьянник», а выписать копеечный штраф?

Через пару лет узнаем.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»