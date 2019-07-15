Бывшая супруга о погибшем пилоте Никитине: «Его жизнь была — полеты»
Глава Федерации сверхлегкой авиации, пилот Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета Robinson под Солнечногорском в Подмосковье. Его бывшая супруга Татьяна рассказала о погибшем муже.
В комментарии «360» она отметила, что узнала о трагедии из новостей.
С Игорем Никитиным Татьяна прожила более четверти века, но недавно супруги оформили развод.
— Его жизнь была — это полеты. Все. Поэтому мы и расстались, потому что долгие командировки, полеты, — отметила женщина.
По ее словам, с ее мужем постоянно летали Олег Чернигин и Петр Корнеюк.
Крушение вертолета Robinson произошло под Солнечногорском вечером, 14 июля. Вертолетом управлял Игорь Никитин — пилот с огромным опытом. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства трагедии.
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