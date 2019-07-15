Режиссер Резо Гигинеишвили собрался жениться в третий раз
Российский кинорежиссер Резо Гигинеишвили собирается жениться в третий раз. Известно, что он скрывал свои отношения с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой на протяжении нескольких месяцев. Спортсменка Ольга Слуцкер внесла конкретику в догадки поклонников о свадьбе, рассказав, что совсем недавно виделась с парой.
Стало известно, что режиссер и его возлюбленная станут законными супругами в конце июля. А пока пара активно готовится к свадьбе, которая пройдет в столице. Церемония пройдет в узком кругу самых близких людей. Среди звездных гостей: Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.
— Мы встречались за ужином в выходные — (жених и невеста) выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома — будущего семейного очага, — рассказала порталу «СтарХит» Ольга Слуцкер.
Напомним, что с будущей женой Гигинеишвили встретился после ухода от Надежды Михалковой, которая родила ему дочь Нину и сына Ивана.
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