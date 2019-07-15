Утеплитель загорелся в неэксплуатируемом здании на Конюшковской улице
• 13:21 • 15 июля 2019
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Информация о пострадавших не поступала
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В центре столицы на Конюшковской улице произошло возгорание утеплителя на втором этаже неэксплуатируемого здания. Об этом сообщает Twitter МЧС России по городу Москве.
Ликвидировано загорание в ЦАО по адресу: ул. Конюшковская, д. 28 (ЦАО). Происходило загорание в 2-х этажном не эксплуатируемом здании утеплителя на 2 этаже на площади 20 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. В 13.12 ликвидировано.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 июля 2019 г.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 13:12 возгорание было ликвидировано.
Информация о пострадавших не поступала.
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