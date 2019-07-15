ФСБ попросила продлить арест украинским морякам до октября 2019 года
Следственное управление ФСБ ходатайствует о продлении ареста украинских моряков, задержанных после нарушения границы РФ в Керченском проливе осенью 2018 года, на три месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.
В частности, срок содержания под стражей в отношении Артеменко, Эйдера и Сороки просят продлить до 26 октября 2019 года. В отношении всех остальных — до 24 октября. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее адвокат Николай Полозов объявил о завершении расследования дела после того, как следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 морякам.
Напомним, что три украинских военных судна были задержаны 25 ноября 2018 года после попытки незаконно пересечь границу России. В результате экипаж кораблей — 24 человека — был задержан и заключен под стражу. С тех пор РФ и Украина ведут переговоры об освобождении и обмене пленными гражданами.
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