Памятник Еве Браун

Где-то в Японии стоит памятник собаке. Так почему бы человечеству не поставить памятник женщине? Она ведь не хуже собаки!

Местами даже лучше. И эти места мне в женщинах нравятся более всего. Поясню…

Женщина – существо подневольное. Она ищет своего хозяина.

К этой простой мысли меня подтолкнула сама жизнь. Я ведь довольно долго живу на свете, и мне тут всё нравится, а некоторые вещи и вовсе приводят в восторг. Не переставая при этом удивлять и в немалой степени восхищать! Причем, эта удивительная смесь эмоций в немалой степени разбавляется чувством щемящей жалости. Спрашивается, по поводу чего же я испытываю столь трудно передаваемый комплекс впечатлений?

А вот как раз по поводу женщин.

Это удивительные существа. Удивление вызывает их тотальная, просто подавляющая (их самих, прежде всего) зависимость от нас, мужчин. Если мужчина по природе своей нацелен на покорение мира, он устремлен вовне, в окружающее пространство, которое отвоевывает для своей семьи и племени, то природа женщины совершенно иная. Женщина устремлена не вовне, в внутрь – внутрь своей семьи, ибо она ответственна за продолжение рода. Что понятно: самец стремится покрыть как можно больше самок, у него в одной порции семени сотни миллионов сперматозоидов, ему их не жалко, это его шанс прокинуть свои гены в будущее. То есть теоретическое число детенышей у самца практически безгранично. А вот самка находится в жестких рамках: за свой срок жизни она может выносить весьма ограниченное количество детей. Поэтому мужчина отвечает за количество, а женщина за качество. Отсюда разница в поведении и психологии: женщина ищет самца получше и мёртво держится за него.

Кадр из фильма "Хатико" Фото: www.kinopoisk.ru

Величайший биолог всех времен и народов, на представлениях которого стоит нынче практически вся современная биология, Чарльз Дарвин, изучая поведение ездовых собак, как-то записал следующее наблюдение: «Самцы предпочитают общество разных самок, в то время как самки предпочитают проводить время с теми самцами, к которым они привыкли.» Это наблюдение, которое стоило бы отлить в бронзе, касается всех самок на планете. Включая самок человека.

«Я класивица?», - сызмальства спрашивает девочка маму, прыгая перед зеркалом, и всю жизнь потом старается украсить себя – макияжем, кольцами-сережками, тряпками. Женщина панически боится старости и морщинок, потому что старость убивает красоту. А красота – единственное оружие женщины и ее шанс заиметь и удержать мужчину. Заполучив которого (пусть даже самого завалящего) женщина затем всю жизнь будет его любить и панически бояться потерять. Она готова жизнь за него отдать! И страшно боится его измен: а вдруг к другой уйдет, и она потеряет статус замужней женщины? Это для женщины означает крушение вселенной, ибо вся ее жизнь сосредоточена в ее самце, которому нормальная женщина беззаветно предана, ибо зациклена на нем чуть более, чем полностью.Она буквально обволакивает его, а утратив, полностью теряет внутреннее содержание. Разве подобное может не тронуть?..

Японская собака, которой поставлен памятник преданности, имеет имя. Ее звали Хатико, то есть памятник имеет прототип. А лучшим примером преданности женщины ее мужчине я считаю Еву Браун. Уж, казалось бы, у нее был самый плохой, самый ужасный мужик в мире, ответственный за смерть миллионов. Но как же беззаветно Ева была предана своему чудовищу – перед смертью вышла за него замуж и добровольно ушла вместе с ним из жизни.Ева не отвечает за преступления нацизма, и я полагаю, что лучшим памятником женской преданности будет памятник именно ей.

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