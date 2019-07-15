Сергей Зверев снова в одиночку затеял митинг на Байкале
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев снова стал бороться за чистоту Байкала. На днях он выставил новый пост с фото, на котором он стоит на берегу озера с развернутым плакатом.
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Публикация от SERGEY ZVEREV (@zverevsuperstar)
Лозунг гласит: «#Спаси_Байкал». Сам Зверев оставил под фото текст с негодованиями.
— Я сейчас нахожусь на озере Байкал... К большому сожалению, как вы можете увидеть на фото, вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослями спирогирой, — рассказал своим подписчикам стилист.
Шоумен обратился к своим поклонникам с вопросом о том, как можно исправить нынешнее состояние древнего озера.
— Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы привести Байкал в порядок??? — спросил Зверев.
Подписчики поспешили высказать свои предположения и пути решения глобальной проблемы.
— Как минимум, людям самим не мусорить, — написала пользователь соцсети.
— Курортный сбор ввести надо. Надо в закон дополнения внести, включить Байкал в зону, где собирается курортный сбор, — поделилась своими мыслями комментатор.
— Фонд надо открыть благотворительный — фонд Сергея Зверева по защите Байкала, — выдвинула идею поклонница Зверева.
Напомним, что весной шоумен вышел на одиночный пикет, где он выступил против строительства нового завода по производству бутилированной воды на Байкале. Позднее Звереву пришлось заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения общественных мероприятий.
Тем не менее строительство завода возмутило не одного стилиста — множество людей начали высказывать свое недовольство новым проектом. Как результат — соответствующая петиция набрала более миллиона подписей. В начале апреля китайской организации «Аквасиб» было запрещено строить завод арбитражным судом Иркутской области. Об этом пишет Lenta.ru.
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