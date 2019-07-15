Дом по программе реновации на 239 квартир построят в Царицыно к 2020 году
Жилой дом из трех секций переменной этажности в 13-15 этажей будет введен в эксплуатацию в следующем году, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.
— Дом по адресу улица Ереванская, владение 6 будет построен для переселения жильцов по программе реновации. Сейчас идет возведение монолитных конструкций третьего этажа здания. — рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.
Всего в доме будет 239 квартир (148 — двухкомнатных, 59 — трехкомнатных, 32 однокомнатных), общая площадь квартир — более 14200 квадратных метров.
Первые этажи дома будут отданы под нежилые помещения. Здесь разместятся комната для консьержа, колясочная и кладовая для уборочного инвентаря, технические помещения, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кг в каждой секции.
Здание получит автоматизированную систему контроля и учета потребления энергоресурсов, структурированную кабельную систему (интернет, кабельное ТВ, система оповещения, охраны входов, видеонаблюдение, пожарная сигнализация). В жилом доме есть подземная автостоянка.
Территорию вокруг дома благоустроят — здесь появится детская игровая площадка и площадка для отдыха взрослых, высажены цветники, кустарники и деревья.
— Всего в районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 сносимого дома общей жилой площадью 577,2 тысяч квадратных метров, для начала переселения подобраны шесть стартовых площадок, - приводит слова Бочкарева агентство «Москва».
Кстати, в столице запланировали капитально отремонтировать Верхний и Нижний Борисовские мосты.
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