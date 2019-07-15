Актер Яцко рассказал о причине развода после 20 лет брака с Валюшкиной

Российский актер Александр Яцко в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал, почему развелся с актрисой Еленой Валюшкиной после 20 лет брака.

Отношения пары начались, когда они стали вместе репетировать один спектакль. Все очень быстро развивалось, актеры почувствовали, что любят друг друга, и стали жить вместе. Супруги очень хотели иметь детей, но врачи поставили страшный диагноз Елене Валюшкиной — бесплодие. После четырех неудачных попыток ЭКО, актриса все-таки забеременела, и у пары родился сын Василий, а через пять лет дочь Маша. Однако почти сразу после появления на свет второго ребенка пара рассталась.

Александр Яцко считает, что много лет их объединяла общая цель — желание иметь детей. Но когда она была достигнута, их пути разошлись, поэтому они развелись.

— Мы любили друг друга и были счастливы. Мы были хорошими партнерами. Все закончилось, когда завершилась борьба. Наша главная работа была сделана, и мы каждый захотели новую работу. После любой законченной истории начинается новая жизнь. Начинать сначала всегда хорошо, — рассказал Александр Яцко.

Актер общается с детьми от брака с Еленой Валюшкиной, бывшие супруги продолжают вместе работать в театре и сниматься в кино. Он признался, что сейчас любит и любим.

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