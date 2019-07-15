Встречный поцелуй
Воспоминаний нас сжигает пламя,
Душа горит, но ты, брат, не балуй,
Поскольку даже в этом есть регламент:
Уместен ли на встрече поцелуй?
Губами где взаимное движенье,
И не осудят ли — чего он, мол?
Разрешено ли целовать нам женщин?
И слабый не обидится ли пол?
Куда, к примеру, легче было прежде:
С кем хочешь целоваться каждый мог,
Ведь дорогой товарищ Л. И. Брежнев
Практиковал партийный жаркий чмок
В итоге лобызались всяк и каждый,
И сразу уходили мрак и хмарь,
Признаюсь, что я видел не однажды
Партийный целовался секретарь!
Народные к тому привыкли массы,
Ведь в поцелуе жизни естество,
Мы верили, что даже Карла Маркса
Соратник Энгельс лобызал его.
Теперь иное дело: в поцелуях
Порядка нет, при встрече каждый раз
Тяну я губы и на воду дую,
А вдруг отпор и холод грубых фраз?
Нет, правила нам всем необходимы,
Когда публично, а не тет-а-тет,
Когда целуешься ты не с любимой,
А просто так и нужен этикет.
А то ведь я не знаю, старый грешник,
Как поведет знакомый обалдуй
Или закатит кулаком в лобешник,
Или пошлет мне встречный поцелуй...
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев работал в газетах в Магадане, на Сахалисковских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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