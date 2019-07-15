Победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов рассказал, можно ли научить эзотерике
Победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов рассказал в интервью «Невским Новостям», способен ли простой человек научиться экстрасенсорике.
По его мнению, экстрасенсорные способности заложены в каждом человеке и каждый может тренировать эту способность. Тем не менее у большинства ошибочное представление об экстрасенсах и возможностях. Это не всемогущие и всевидящие люди, а экстрасенсорика нужна не для того, чтобы угадывать, что спрятано в черном ящике или комбинации чисел в рулетке.
— Истинные экстрасенсорные способности нужны в большей степени для того, чтобы понимать, какой жизнью ты живешь, куда ты идешь, зачем ты это все делаешь. Они наделяют жизнь глубоким смыслом, — пояснил он.
Алексей Похабов отметил, что под современной эзотерикой подразумевает современную интерпретацию духовных знаний прошлого. Он отметил, что пытается адаптировать эти знания для своих учеников под современные реалии и объяснить их простым языком.
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