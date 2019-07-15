Более 65 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале
• 16:02 • 15 июля 2019
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В нескольких городах продолжаются поисково-спасательные операции
Фото: скриншот с видео ОТР
В Непале около 65 человек стали жертвами наводнения и оползней, сообщает ОТР.
Сильные дожди в регионе начались 11 июля и продолжаются до сих пор. Улицы многих городов в настоящее время напоминают каналы. Кроме того, затоплены первые этажи строений.
Экстренные службы страны сообщают о разрушении дорог: на них образуются провалы.
Спасатели продолжают поисковые операции в наиболее пострадавших районах. На сегодняшний день свыше тридцати человек числятся пропавшими без вести.
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