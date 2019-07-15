Как Москву накрыло глобальное потепление...

Ох, как мы веселились! Как радовались. Долой шапки! Всю зиму можно в кроссовках. Аккумулятор на морозе не замерзает, и вообще у нас теперь Европа!

Глобальное потепление климата Москва восприняла как манну небесную. И вдруг… Всю первую половину июля — сентябрь. Вылезаешь утром из-под одеяла и хочется одеться потеплее. Что это?! А это — тоже глобальное потепление… Во всяком случае так считает завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

— Из-за глобального потепления возникают так называемые стационарные режимы погоды. В течение долгого периода времени — либо жара, либо прохлада. Циклоны и антициклоны надолго остаются на одном месте, — пояснил ученый. — В целом тенденция такова: из-за глобального потепления такие неподвижные волны будут образовываться все чаще и чаще.

В переводе на русский бытовой — погода «сломалась». Зима стала теплой, а лето все чаще будет холодным. Плохая история, правда? И кто же в ней виноват?

А виноваты, увы, мы сами. Главная причина глобального потепления — парниковые газы. Человечество потребляет все больше энергии. И москвичи вместе с остальными стараются изо всех сил. Не верите? Главный источник парниковых газов — автовыхлопы. Мы хнычем, мол, кризис, доходы не растут, а машины все покупаем и покупаем. Во дворах ни одного свободного пятачка — бедные москвичи все заставили. А еще мы совершенно офонарели от сибаритства.

Так вот ты какое, глобальное потепление Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Душно? Не будет открывать форточку, это несовременно. Включим кондиционер. А он потребляет не менее пяти киловатт в час. То же самое, кстати, с автомобилем. Мы не будем ездить, как колхозники, на убогой механике и открывать, если душно, форточку. Нет, мы купим машину с коробкой-автомат и врубим «кондей». И все равно, что расход топлива (а значит, и выбросы в атмосферу) резко вырос. Мы будем клясть правительство за снижение доходов, но от этого кусочка комфорта не откажемся. Ни-ни!

А шопинг — наше любимое развлечение? На производство джинсов, кроссовок, модных курток тоже требуется электроэнергия. И получается она, как правило, путем сжигания углеводородов, а значит, выбросы парниковых газов снова растут.

А полтонны бытового мусора, которые средний москвич производит каждый год? Его теперь будут собирать раздельно и перерабатывать. А это — снова энергия, и снова выбросы…

Давайте честно признаем: весь этот прогресс (а проще говоря, дикий рост потребления) и ведет планету к глобальному потеплению. Плюс 13 в июле — это цветочки. Ученые обещают ураганы, тропические ливни, подъем рек и прочие радости. Сейчас это звучит дико, но прогресс, как выяснилось, не бесконечен. Его пора остановить.

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