Спутник Барановской рассказал, как они проводят время в джунглях

15 июля в сети Интернет появилась информация о якобы имевшей место свадьбе телеведущей Юлии Барановской и шеф-редактора социальных и публицистических программ Первого канала Александра Телесова.

Корреспондент «Вечерней Москвы» связался со спутником Барановской. Телесов подтвердил, что он в настоящее время путешествует вместе с ней по Камбодже. На вопрос, правда ли, что они накануне поездки оформили отношения, Александр Телесов, посовещавшись с Барановской, ответил: «Нет, это все выдумки! Чистой воды вранье!»

Таким образом, Юлия и Александр отправились в поездку, не расписываясь и не играя свадьбу. В настоящее время они находятся в джунглях.

— Мы сейчас в Камбодже! Это большое путешествие по всей стране, в том числе и по джунглям. Ночевали в лесу в гамаках, видели змей, скорпионов, тарантулов. Как только опускается ночь, джунгли начинают двигаться, шевелиться, шуметь, животных здесь много, — добавил Телесов.

Пока что Александр и Юлия не купались в море. Они, по словам Телесова, осматривают природные достопримечательности и храмы. Детям Барановской нравится, как заверил спутник Барановской, абсолютно все, и они не устали.

На свою малую родину Александр Телесов с Юлией Барановской пока ехать не собирается ни как друг, ни в любом другом качестве:

— Алтай — моя родина. Я родился и вырос там, и очень люблю этот край. Периодически я там бываю. С Юлией вместе пока туда ехать планов нет, — пояснил Телесов.

Отметим, что Юлия Барановская, которая стояла во время разговора рядом с нашим интервьюируемым, трубку не взяла.

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