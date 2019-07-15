Валентина Матвиенко: Конкурс управленцев «Лидеры России» помогает реализоваться молодежи
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокую эффективность конкурса управленцев «Лидеры России» в поддержке талантливой молодежи.
Она подчеркнула, что государство создает условия для быстрого профессионального роста молодых специалистов. Так, проект «Лидеры России» создает реальные социальные лифты и позволяет получить развитие в профессиональной деятельности.
Кроме того, молодые люди имеют возможность принимать участие в различных форумах, образовательных программах, которые предлагают в регионах РФ.
— Государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны, — приводит слова Матвиенко Newinform.
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