Москвичам дали рекомендации, как оплачивать ЖКУ в период отпусков

Электронные сервисы особенно актуальны в период сезонных отпусков. Оплатить ЖКУ и передать показания счетчиков москвичи могут через портал mos.ru и мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

— В ежемесячные счета за жилищно-коммунальные услуги, или ЖКУ могут входить: единый платежный документ (ЕПД), включающий в себя счет за большинство жилищно-коммунальных услуг, квитанция за электроэнергию и за домашний телефон, — пояснил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

В квитанцию за домашний телефон также может быть включена плата за телевидение или интернет, если эти услуги предоставляет Московская городская телефонная сеть (МГТС).

— Все электронные сервисы, в том числе ЖКУ, собраны на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru в едином разделе. Перечень доступных в электронном виде коммунальных услуг содержится в каталоге сервисов и услуг в разделе “ЖКУ”, который находится в теме “Жилье, ЖКУ, двор”, — отметил Лысенко.

По словам руководителя ведомства, чтобы не пропустить период оплаты или подачи показаний, москвичи могут подписаться на уведомления. Например, о начале периода приема показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг.

— Для этого в личном кабинете mos.ru пользователю необходимо перейти в блок «Настройка подписок», выбрать соответствующую категорию услуг и удобный способ получения уведомлений, — уточнил Эдуард Лысенко.

Подобную функцию можно подключить и в приложении «Госуслуги Москвы». Для этого необходимо зайти в профиль, перейти в настройки, нажав на шестеренку, выбрать раздел «Уведомления» и далее — «Коммунальные». После этого пользователю потребуется выбрать интересующую услугу и способ оповещений, например, push-уведомления.

Для удобства горожан также создан специальный платежный сервис “Платежи в один клик”, который упрощает оплату счетов. Его особенность заключается в том, что пользователю не надо искать и оплачивать счета по отдельности, каждый раз заново вводя данные для оплаты, — все счета собраны в одном месте, а оплатить их можно в один клик.

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