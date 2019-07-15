Как москвич превратил свой двор в музей под открытым небом

У москвича Дмитрия Зыбина руки, как говорится, растут из правильного места. И доказательство тому — деревянные скульптуры, которые он мастерит и устанавливает в своем дворе по Вишняковской улице, около дома 2. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил познакомиться с талантливым мастером.

Инициативу народного умельца сначала поддерживала только соседка. Но однажды и другие жильцы обнаружили, что таких дворов, как у них, нет во всем районе.

Напротив колодца стоит мельница, жернова которой постоянно приводят в движение ребятишки, играющие во дворе Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

— Двор наш был серый и неухоженный, люди жаловались, что обшарпанные трубы, что везде тоскливого цвета бордюр, — вспоминает мастер. — Ну да, я сам видел. Но самое ужасное, что некоторые оставляли мусор прямо у подъезда.

Начинал мастер с маленьких фигурок, совершенствовал навыки, а потом начали приходить идеи более фундаментальные Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Тогда-то у Дмитрия и родилась идея сделать двор образцовым.

Теперь первое, что тут бросается в глаза, — это созданный руками мастера деревянный колодец. Так и хочется схватить ведро да зачерпнуть воды.

— Не получится, — улыбается Дмитрий. — Все детали накрепко припаяны, чтоб не стащили.

Весь строительный материал любитель резьбы по дереву привозит с дачи Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

За кустами спряталась мельница. Играющие рядом ребятишки нет-нет, да и крутанут ее крылья, чтобы ходили по кругу, как от ветра. Есть тут и деревянная Баба-яга. Сделана она настолько натурально, что кажется, еще мгновение — и взлетит на метле над избушкой на курьих ножках.

Правда, функцию ножек избушки выполняют корни пенька, на котором она крепится. Поселились по соседству и другие персонажи, созданные талантливым умельцем.

Дерево для резьбы фигур художник привозит со своей дачи.

Здесь не только царственная Баба-яга, но и двугорбый жираф, корова, цыплята и другие герои народного фольклора Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Увлекся этим ремеслом Дмитрий не так уж и давно — как ушел на пенсию. Начинал с маленьких фигурок, совершенствовался, а потом его стали посещать идеи более фундаментальные.

— Хочу за цветником установить телегу, запряженную лошадкой. Заполнить телегу сеном, — мечтательно произносит мастер.

Он, конечно же, знает, что как только тут появились его фигурки, люди стали часто фотографироваться во дворе.

Во дворе много чудесных существ Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

— Здесь были заросли, крыс несколько раз видели, — рассказывают местные жители Александр и Наталья Меркуловы. — А теперь у нас не двор, а музей под открытым небом.

Слух о чудо-мастере разлетелся по всей округе. Конечно, многим хочется, чтобы и у них на улице появилась галерея таких вот сказочных скульптур.

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