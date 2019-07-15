Как москвич превратил свой двор в музей под открытым небом
У москвича Дмитрия Зыбина руки, как говорится, растут из правильного места. И доказательство тому — деревянные скульптуры, которые он мастерит и устанавливает в своем дворе по Вишняковской улице, около дома 2. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил познакомиться с талантливым мастером.
Инициативу народного умельца сначала поддерживала только соседка. Но однажды и другие жильцы обнаружили, что таких дворов, как у них, нет во всем районе.
— Двор наш был серый и неухоженный, люди жаловались, что обшарпанные трубы, что везде тоскливого цвета бордюр, — вспоминает мастер. — Ну да, я сам видел. Но самое ужасное, что некоторые оставляли мусор прямо у подъезда.
Тогда-то у Дмитрия и родилась идея сделать двор образцовым.
Теперь первое, что тут бросается в глаза, — это созданный руками мастера деревянный колодец. Так и хочется схватить ведро да зачерпнуть воды.
— Не получится, — улыбается Дмитрий. — Все детали накрепко припаяны, чтоб не стащили.
За кустами спряталась мельница. Играющие рядом ребятишки нет-нет, да и крутанут ее крылья, чтобы ходили по кругу, как от ветра. Есть тут и деревянная Баба-яга. Сделана она настолько натурально, что кажется, еще мгновение — и взлетит на метле над избушкой на курьих ножках.
Правда, функцию ножек избушки выполняют корни пенька, на котором она крепится. Поселились по соседству и другие персонажи, созданные талантливым умельцем.
Дерево для резьбы фигур художник привозит со своей дачи.
Увлекся этим ремеслом Дмитрий не так уж и давно — как ушел на пенсию. Начинал с маленьких фигурок, совершенствовался, а потом его стали посещать идеи более фундаментальные.
— Хочу за цветником установить телегу, запряженную лошадкой. Заполнить телегу сеном, — мечтательно произносит мастер.
Он, конечно же, знает, что как только тут появились его фигурки, люди стали часто фотографироваться во дворе.
— Здесь были заросли, крыс несколько раз видели, — рассказывают местные жители Александр и Наталья Меркуловы. — А теперь у нас не двор, а музей под открытым небом.
Слух о чудо-мастере разлетелся по всей округе. Конечно, многим хочется, чтобы и у них на улице появилась галерея таких вот сказочных скульптур.
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