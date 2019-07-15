Эксперт оценил российские учения с применением ракет «Москит»
Военный эксперт Сергей Хатылев оценил российские учения в Японском море.
В ходе тактических маневров корабли Приморской флотилии атаковали крылатыми ракетами "Москит" надводную цель, имитирующую корабль условного противника.
При проведении учений были задействованы около 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, истребители-перехватчики Миг-31, самолеты и беспилотники.
По мнению военного эксперта, прошедшие учения продемонстрировали готовность войск РФ справится с любого рода задачей.
Сергей Хатылев отметил, что в последние годы проходит интенсивное перевооружение армии и флота.
— Естественно, все, что принимается на вооружение, должно быть испытано в условиях, приближенным к боевым, на театре военных действий. Сейчас как раз такой этап, — отметил он в комментарии Nation News.
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