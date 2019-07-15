«Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино
Студия «Союзмультфильм» учредила профессиональную Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино, ее председателем стал глава образовательной организации «Союзмультклуб» Алексей Покровский. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила пресс-служба студии.
Ассоциация будет содействовать созданию условий для производства детского и молодежного кино, привлекать инвесторов, оказывать поддержку специалистам и продвигать национальные детские и молодежные фильмы.
Как отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, сегодня в России детский и подростковый контент не сегментирован при том, что в стране существует острая потребность в производстве качественного продукта в этой сфере.
По словам Алексея Покровского, у ассоциации уже есть в разработке несколько проектов, в частности, планируется проведение ежегодной Национальной премии в области детского и молодежного кино и телевидения, собственный питчинг проектов и создание онлайн-кинотеатра детского и молодежного кино, передает ТАСС.
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