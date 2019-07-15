Божена Рынска рассказала, как сломала руку
Российская журналистка Божена Рынска рассказала, что неудачно упала с лестницы. Падение закончилось переломом правой руки. Об этом Рынска сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.
— Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик (собака Божены Рынска — прим. «ВМ»), плюс скользкая лестница, — посетовала журналистка.
На фотографии видно перебинтованную руку. Рынска добавила, что в случае осложнений ей придется делать операцию.
Подписчики поддержали женщину:
«Беда в том, что правая».
«Сочувствую. Держитесь!».
«Берегите себя! Все будет хорошо!».
«Божена, выздоравливайте....Люсика, не ругайте. Это стечение обстоятельства))))».
«Ну это ж надо, поправляйтесь».
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