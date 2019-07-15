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Божена Рынска рассказала, как сломала руку

Евгения Звощик
• 17:29 • 15 июля 2019
На фотографии видно перебинтованную руку
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На фотографии видно перебинтованную руку
Фото: Скриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dI_XxuuPSb0)

Российская журналистка Божена Рынска рассказала, что неудачно упала с лестницы. Падение закончилось переломом правой руки. Об этом Рынска сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

— Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик (собака Божены Рынска — прим. «ВМ»), плюс скользкая лестница, — посетовала журналистка.

На фотографии видно перебинтованную руку. Рынска добавила, что в случае осложнений ей придется делать операцию.

Подписчики поддержали женщину:

«Беда в том, что правая».

«Сочувствую. Держитесь!».

«Берегите себя! Все будет хорошо!».

«Божена, выздоравливайте....Люсика, не ругайте. Это стечение обстоятельства))))».

«Ну это ж надо, поправляйтесь».

 

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