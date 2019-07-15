Сергей Собянин: Доступ к участию в инновационном кластере должен быть максимально упрощен

Допуск компаний к участию в проекте инновационного кластера столицы должен быть максимально упрощен. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках первого заседания наблюдательного совета фонда «Инновационный кластер Москвы».

— Вход участников должен быть максимально упрощен, они могли бы пользоваться всеми инструментами инновационной поддержки, которая сегодня есть и в Российской Федерации, и на региональном уровне, — рассказал глава города.

По словам Сергея Собянина, данный подход должен дать свой эффект для развития инноваций на территории столицы. На данный момент подготовлена специальная цифровая платформа, запуск которой возможен уже в ближайшее время.

Целью проекта инновационного кластера является создание для компаний условий для взаимодействия друг с другом с целью развития имеющегося у города высокотехнологичного потенциала.

— Это больше про взаимодействие различных участников, больше про информацию и, может быть, новую цифровую площадку, которая бы помогала находить друг друга в этом безбрежном теперь уже море различных инноваций, разработок и продукции, — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что на данный момент в городе работают около 20 тысяч инновационных предприятий и 40 процентов патентов регистрируются именно в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

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