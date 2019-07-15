Единая цифровая платформа для ученых появится в России
Подведомственные Министерству образования и науки России организации приступили к созданию первой очереди сервисов единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия. Планируется, что ее облик и конфигурация будут созданы уже к концу года. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил первый замминистра науки и высшего образования Георгий Трубников.
— Платформа, а я ее называю биржей знаний, — это инструмент взаимодействия, с помощью которого фундаментальные заделы, созданные учеными и положенные на полки, станут открытыми для индустрии и наукоемкой экономики, — пояснил он.
Трубников отметил, что представители научной сферы не всегда знают о достижениях, неактивно сообщают о них и вузы. Поэтому необходимо создание единой площадки, где открытый диалог и информирование будут способствовать ускорение коммерциализации научных разработок.
Работа по созданию Цифровой платформы совместных исследований (ЦПСИ) рассчитана на два-три года. Она будет открытым госресурсом, доступ к платформе компании и исследователи получат бесплатно. ЦПСИ создается в рамках нацпроекта «Наука», передает ТАСС.
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