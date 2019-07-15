Названа возможная причина появления гильз в подвале бывшего ЦДХ
Оружейные гильзы, обнаруженные в подвальных помещениях бывшего Центрального дома художника, могли быть собраны неизвестными с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла. Об этом проинформировали в пресс-службе Третьяковской галереи.
— Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла, — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сотрудники службы безопасности музея были вызваны представителями правоохранительных органов для проведения экспертизы на месте обнаружения гильз, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее сообщалось об обнаружении около 10 килограммов гильз в подвальном помещении на Крымском Валу.
Читайте также: СМИ: Женщина скончалась от иглоукалывания в столичном медицинском центре