Скоро появится новая профессия: «нужнец»...

Какой вывод мы должны сделать после заявлений третьего лица России Валентины Матвиенко о геях и усыновлении?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что усыновление детей однополыми парами приведет к вырождению человечества. На молодежном форуме «Территория смыслов» она заявила, что это разъедает фундаментальные основы общества.

Честно говоря, эти слова выглядят странно: никаких предпосылок к такому сообщению третьего по значимости политика в России, на первый взгляд, нет. В соцсетях удивляются, что вырождение человечества, скорее, начнется после войн или техногенных катастроф, но не как после усыновлений. Одно дело, если бы Валентина Ивановна сообщила подобное в ответ на требование США разрешить российским представителям ЛГБТ усыновлять детей. Или в российских детдомах как снежный ком росло число ребят, или гомосексуалисты устраивали пикеты и акции с требованием разрешить им усыновлять малышей. Но нет. Ничего не происходит.

Какой вывод должны сделать те, кто прочли эту новость? Тот факт, что Россия до сих пор остается патриархальной страной с семейными ценностями, где ребенка растят мама и папа, — совершенно не новость и никого не удивляет. Журналисты пишут об этом не потому, что Матвиенко сказала действительно что-то прорывное, а потому, что ее фамилия кликабельна и даст просмотры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Официальный сайт президента РФ

В XXI веке СМИ не интересует, что именно они доносят до публики. Медиа существует благодаря читателям, поэтому надо потакать интересу. Возьмите самую популярную российскую социальную группу — замученную работой и бытом женщину средних лет. Прочитав эту новость, она увидит косвенное одобрение своей семейной жизни — да, может, не все в жизни гладко, но не лгбтяне же моего ребенка воспитывают! Могло быть хуже, думает она.

По сути эта новость ничего не несет, таков парадокс современности. Валентина Матвиенко просто сказала то, что думает, ее точку зрения необходимо уважать. И все. Но мы существуем в бесконечном потоке и ранжируем новости не только по степени важности, но и по эмоциональной составляющей, причем часто вторые для нас приоритетнее. И вот мы упускаем важное, не видим за деревьями леса.

Логично, если появится новая профессия — «отсеиватель» новостей, условный «нужнец», который сможет экономить время обывателям. А, может быть, «нужнеца» стоит выращивать в себе самостоятельно?

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