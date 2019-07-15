Голливудский актер Чарльз Левин и его собака найдены мертвыми
Голливудский актер Чарльз Левин и его мопс найдены мертвыми на заброшенной дороге в штате Орегон около автомобиля.
Ранее сообщалось, что 70-летний артист пропал 8 июля. О пропаже сообщил сын актера после того, как тот перестал выходить на связь в течение нескольких дней. Используя данные GPS с мобильного телефона Левина, поисково-спасательные бригады смогли сузить область поиска до района около города Сельма и прочесать пересеченную местность.
На данный момент не предоставлено других подробностей. Окончательные результаты судмедэкспертизы будут представлены позже, сообщает издание The Oregonian.
Напомним, Чарльз Левин сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах режиссера Вуди Аллена «Манхэттен» и «Энни Холл».
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