Потерявшегося питомца можно будет найти благодаря отпечатку его носа
Система слежения за собаками появилась в Китае. Ее работа основана на распознавании животного по отпечатку носа.
Отмечается, что носы у собак имеют уникальные узоры. Для регистрации питомца в специальном приложении необходимо навести камеру телефона на морду животного под разными углами. Таким образом биометрические данные попадут в общую базу.
Данный метод уже показал первые результаты — благодаря ему удалось найти и вернуть владельцам примерно 15 тысяч потерявшихся питомцев.
Кроме того, приложение для поиска будет использоваться для контроля недобросовестных собаководов. Человек, не убирающий продукты жизнедеятельности за своим питомцем или выгуливающий его без поводка в общественных местах, получит штраф, сообщает издание The Verge.
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