Активисты выявили нарушение правил торговли в районе Марьино

О том, что магазин, находящийся в районе Марьино на Поречной улице, пользуется у жителей близлежащих домов дурной славой, депутату Московской городской думы, председателю комиссии по безопасности, руководителю проекта «Безопасная столица» Инне Святенко стало известно из первых рук.

— Каждый вечер я встречаюсь во дворах с жителями Москвы. В летний период это моя обычная практика, — рассказывает Инна Святенко. — В районе Марьино в каждом разговоре всплывала эта торговая точка. Москвичи уверяли, что в данном магазине продают табак и алкоголь любому, в том числе несовершеннолетним детям. Даже маленьким.

Чтобы разобраться в ситуации, активисты проекта решили провести рейд.

12 июля в 20:00 часов к магазину подъехали машины, в которых на проверку прибыли сотрудник по делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный и депутат столичного парламента.

Несовершеннолетний молодой человек (фамилию которого по понятным причинам не называем) отправился в злосчастный магазин, чтобы купить банку пива. Конечно, подростка сопровождал активист общественной организации, который вел видеосъемку закупки — она необходима для мирового судьи.

Продавец, который накануне приехал в Москву из Азербайджана, даже не поинтересовался, есть ли у юного покупателя документ, удостоверяющий его личность и возраст. Контрольная закупка подтвердила опасения жителей — пиво парню продали без проблем.

На место сразу были вызваны сотрудники полиции. Позже стало ясно, что продажа алкоголя несовершеннолетним не единственное нарушение в районном магазине.

— Продавец встал за прилавок, не имея санитарной книжки, патента на работу, трудового договора, — поясняет депутат столичного парламента Инна Святенко. — Напомню, что за продажу несовершеннолетним алкоголя на физическое лицо накладывается штраф от 30 тысяч рублей, я уже не говорю о юридическом. Но самое страшное, что такое отношение сотрудников торговли опасно!

Что будет с нарушителем, решит суд, а работа с другими недобросовестными продавцами продолжается.

— Мы планируем также провести рейды и по контролю качества товаров, — говорит активист проекта Дмитрий Галочкин.

Жители Марьина уверяют, в их районе есть и другие проблемы. Например, их беспокоят хостелы, находящиеся в жилых домах. Есть ли у проживающих в них иностранцев необходимые документы, стоят ли они на миграционном учете, платят ли налоги? «Безопасная столица» скоро ответит на все эти вопросы. Даты рейдов уже определены.

СПРАВКА

Общественное объединение правоохранительной направленности «Безопасная столица» начало свою деятельность в 2015 году. Сегодня оно охватывает несколько направлений: личная, общественная, продовольственная, информационная и экологическая безопасность, а также безопасность детства. В рамках проекта проходят рейды, лекции и семинары, цель которых распространение знаний в области права, выработка навыков правомерного поведения и понимание необходимости соблюдения законов, а также предупреждений административных правонарушений.

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