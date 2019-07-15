Бывший муж Ирины Пеговой бросил беременную любовницу

Дизайнер, которая работала в одном проекте с бывшим мужем Ирины Пеговой, актером Дмитрием Орловым, в эфире программы «На самом деле» на Первом канале заявила, что десять лет назад родила дочь от него. Тогда артист бросил ее, узнав о нежелательной для него беременности.

Дмитрий Орлов признал, что у него были романтические отношения с Натальей Солдаткиной. Они познакомились на съемках в Санкт-Петербурге, актер стал красиво ухаживать за привлекательной девушкой. Их роман быстро развивался, но позже ему пришлось уехать в Москву, поэтому их встречи стали редкими, а позже и вовсе прекратились. Через месяц Наталья Солдаткина узнала, что беременна, и сообщила об этом возлюбленному, но Дмитрий Орлов сказал, что не хочет иметь ребенка от нее, и пропал. Он перестал отвечать на звонки бывшей девушки и всячески избегал встреч с ней.

— Дима был очень галантным, интересным. У нас был красивый яркий роман с цветами, походами в рестораны и прогулками на катере по Неве. Потом он уехал из Санкт-Петербурга и появлялся наездами. Осенью я поняла, что беременна, и сказала Дмитрию об этом. Он ответил очень сухо и грубо, что ему не нужен этот ребенок. Я была в шоке, потому что до этого все было так романтично и красиво, — рассказала Наталья Солдаткина.

Актер заявил, что у него в то время был сложный период в жизни и Наталья была лишь коротким эпизодом в ней. Серьезных отношений с ней он строить не собирался и, конечно, не планировал иметь с ней детей.

В финале передачи в студию вынесли конверт с результатами ДНК-теста на отцовство Дмитрия Орлова. Оказалось, что Наталья Солдаткина родила дочь от другого мужчины.

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