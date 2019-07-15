Мужчина с ножевым ранением обнаружен в овраге напротив МАИ
• 20:40 • 15 июля 2019
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К месту происшествия направлены полиция и скорая помощь
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Напротив здания Московского авиационного института был обнаружен мужчина с ножевым ранением. Его нашли в овраге, проинформировали «ВМ» в МВД РФ по столице.
Здание МАИ расположено на улице Константина Царева на севере столицы. Уточняется, что мужчину обнаружили прохожие.
— Мужчина с травмами обнаружен в овраге на севере столицы напротив здания Московского авиационного института (МАИ). На службу 02 в 19:50 поступило сообщение о мужчине с телесными повреждениями ниже спины, которые он получил острым предметом, — указано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства получения им травмы, проводится проверка. Потерпевший в сознании.
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