Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика

В связи с этим медики решили напомнить горожанам об опасности этого растения и алгоритм действий в случае соприкосновения. В первую очередь, отметили в пресс-службе института, нужно помнить, что в соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к УФ-излучению.

— Поэтому при попадании сока на кожу возникают фотохимические дерматиты, по глубине аналогичные термическим ожогам I-II-IIIА степени, — рассказали в учреждении. — Они появляются не сразу, а через несколько часов или дней.

Важно, что само прикосновение к растению безболезненно, а значит, сразу определить опасность не всегда возможно. Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.

— Если ожоги уже появились, то следует повторно промыть пораженные участки кожи водой и обработать антисептическим раствором, декспантенолом, а также наложить стерильную повязку.

— Рекомендуется принять антигистаминный препарат, — добавили в пресс-службе больницы.

После этого сразу же вызовите скорую медицинскую помощь или сами обратитесь в ближайшее медицинское учреждение независимо от того, насколько сильный у вас ожог и какова площадь его распространения.

— Строго соблюдать рекомендации врачей. Помните, раневая поверхность — идеальная площадка для вторичной инфекции, — подчеркнули в пресс-службе НИИ имени Склифосовского.

Врачи настаивают на том, чтобы пациент, получивший ожог, не отказывался от госпитализации.

Член Российского союза спасателей Сергей Тетюхин рассказал, что чаще всего борщевик можно встретить на севере Подмосковья.

— В столице он тоже растет, преимущественно на окраине города, в зеленых зонах, граничащих с МКАД, — отметил он.

Самые распространенные случаи получения ожогов от борщевика, по его словам, — во время его уничтожения. Люди пытаются избавиться от этого опасного растения своими силами, а в итоге получают химический ожог.

— Лучше всего обратиться к специалистам, которые знают все меры безопасности, — посоветовал Тетюхин.

Спасатель также предостерег родителей. По его словам, часто с борщевиком любят играть дети.

— Пытаются сделать из него зонтик или подзорную трубу, последствия таких игр очень печальные, — подчеркнул он.

Лечение пациентов с тяжелыми поражениями, возникшими после контакта с соком борщевика, должно проводиться совместно токсикологами и комбустиологами (врачи, лечащие ожоги. — «ВМ») в условиях многопрофильного стационара. Но такие меры, отмечает доцент кафедры кожных заболеваний Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Татьяна Белоусова, необходимы только в случае большой площади поражения.

— Тогда пациенту ставят капельницу, проводят дезинтоксикационную терапию, — рассказала она.

Процесс восстановления пациента тоже зависит от степени тяжести его состояния. Он может занять как несколько дней, так и несколько недель. Если участок поражения небольшой, достаточно будет делать перевязки, пить антигистаминные препараты.

— Иногда даже назначают антибиотики со стероидами, чтобы уменьшить зуд и болевые ощущения, — добавила Татьяна Белоусова.

В НИИ имени Склифосовского также подчеркнули, что беду можно предотвратить, если четко соблюдать меры безопасности. В первую очередь запомните сами и расскажите детям, как выглядит борщевик, и опасайтесь его.

— Объясните детям, что категорически нельзя использовать стебли борщевика для игры, ходить босиком по скошенной траве, если там есть пеньки борщевика, — добавили в пресс-службе.

Также, если вы все же решили самостоятельно косить заросли борщевика, постарайтесь максимально защитить все участки тела непромокаемой одеждой, и самое главное — берегите глаза.

Что делать, если ядовитый сок попал на кожу

— Немедленно обработайте пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.

— Примите душ, чтобы очистить от ядовитого сока все тело.

— Максимально закройте одеждой пораженные места, чтобы скрыть их от воздействия прямых солнечных лучей. Режим ограничения необходимо соблюдать как минимум на 2–3 суток.

— При попадании сока в глаза немедленно промойте их водой в течение 15–20 минут, при попадании в рот — прополоскайте.

ОПАСНО

Есть и другие инвазивные растения:

— Клен ясенелистный широко используется в России в озеленении парков, садов, скверов, очень активен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха.

— Золотарник канадский — его неконтролируемое распространение приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных растений.

— Робиния лжеакация развивает глубокую, мощную корневую систему, дает поросль от пня.

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