Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал во время своей предвыборной кампании.
Глава государства объяснил, что его кортеж состоит из двух автомобилей — президентского и автомобиля охраны. По его словам, «иногда бывает третий автомобиль», который перевозит сопровождающих лиц и членов команды Зеленского.
— Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает мигалок и другое... Президент — такой же участник движения, как и все, — написал украинский президент на своей странице в Facebook.
Ранее замглавы администрации президента Украины Юрий Костюк заявлял, что Зеленский не собирается ездить на работу на велосипеде, поскольку «сейчас не та ситуация в стране», передает портал «Громадьске».
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