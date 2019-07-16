Лоукостер «Победа» открыл авиамаршрут из Москвы в Горно-Алтайск
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлота») начала выполнять регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Горно-Алтайск.
Первый самолет лоукостера вылетел по данному маршруту в ночь на 16 июля. В дальнейшем воздушные суда будут совершать подобные рейсы по вторникам, четвергам и субботам, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным глава государства выразил поддержку развитию региональных авиаперевозок, особо отметив аэропорт Горно-Алтайска.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании AirBaltic, следовавший рейсом из Риги в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Это произошло по причине нетипичного запаха в салоне и кабине пилотов.
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