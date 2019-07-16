«В нас въехал грузовик!»: Стриженова рассказала, что попала в аварию

Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию, когда ехала на съемки.

Известно, что знаменитость сидела на заднем сидении, когда грузовик врезался в автомобиль. Сама Стриженова не пострадала, но заявила под своим постом в Instagram, что нужно всегда помнить, насколько ценна жизнь.

Телеведущая сообщила, что до момента столкновения она спала в машине, но от громкого звука проснулась.

— Еду я сегодня на эфир (вернее, я сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3:50 утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! — воскликнула знаменитость.

Тем не менее звезда «Доброго утра» успокоила фанатов и сказала, что, к счастью, обошлось без травм и потерь.

— Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои! — обратилась к подписчикам телеведущая.

За последнее время этот случай не единственный повод для стресса знаменитости. Недавно она рассказала своим подписчикам о том, что целая банда мошенников обманывает людей, прикрываясь ее громким именем. Ведущую крайне возмутила такая новость, и она пообещала разобраться с неприятной ситуацией.

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