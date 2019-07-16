«Не все подвластно косметике»: стилист оценила внешний вид Марины Хлебниковой
Стилист Анастасия Николаева оценила внешний вид певицы Марины Хлебниковой. Артистка недавно появилась в студии программы Андрея Малахова. Многие зрители отметили нездоровую худобу певицы и изможденный внешний вид.
Анастасия Николаева в комментарии «Дни.ру» призналась, что внешний вид Хлебниковой поверг ее в шок. Эксперт предположила, что у артистки проблемы с алкоголем или ее преследуют болезни.
— Не хочется ее судить, у всех свой жизненный путь и разные проблемы, но мне за нее обидно, что довела себя до такого состояния. Визажист всячески пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике, — отметила она.
Также стилист раскритиковала наряд артистки, отметив, что платья с рюшами вышли из моды.
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