Абитуриенты ракетного вуза демонстрируют высокую мотивацию

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит вступительные испытания для прибывших на поступление кандидатов.

Академия готовит офицеров для РВСН, организаций и учреждений Минобороны России по особо сложным и наукоемким специальностям, связанным с эксплуатацией систем электрообеспечения специальных технических систем и объектов, навигационно-баллистическим обеспечением, эксплуатацией автоматизированных систем специального назначения и эксплуатацией современных ракетных комплексов. Среди ученых и педагогов академии около 80 лауреатов премий высшего государственного уровня — Ленинской премии, премий президента и правительства России. В военном вузе преподают 120 докторов наук и 506 кандидатов наук.

Среди выпускников легендарного военного вуза — министры обороны России, известные всему миру ученые и космонавты, командующие РВСН, 193 кавалера ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи легендарных «Катюш» Герой Российской Федерации капитан Иван Флеров. Сегодня ВА РВСН включает 25 кафедр, пять факультетов, научно-исследовательский центр, филиал в городе Серпухове и учебный полигон в городе Ногинске.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения РВСН Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, сейчас в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения РВСН имени Петра Великого и в ее филиале в Серпухове проходят вступительные испытания абитуриентов.

Кандидатам на поступление предстоит пройти военно-врачебную комиссию для определения годности по состоянию здоровья, оценку уровня физической подготовки и определение категории профессиональной пригодности.

Несмотря на увеличение минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний по математике, физике и русскому языку, в 2019 году конкурс на поступление составит около трех человек на место. Это свидетельствует о высокой популярности одного из старейших военных учебных заведений России. Как отмечают в военном вузе, молодые люди имеют высокую мотивацию и всерьез заинтересованы профессиональной военной службой в Ракетных войсках стратегического назначения.

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