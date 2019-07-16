Оптовые цены на сахар рекордно снизились на 27,5 процента
Российские цены на сахар для оптовиков в начале лета снизились на 27,5 процента в сравнении с осенью, сообщает РБК со ссылкой на Союз сахаропроизводителей.
Так, еще в ноябре килограмм сахара в среднем стоил 37 рублей, а уже в июне цена упала до 26,9 рубля.
В союзе отметили, что такая ситуация несвойственна для июня, ведь июль и август — самые «сахарные» месяцы года. Спрос в конце лета на продукт очень высок, соответственно, растут и цены.
Например, два года назад в этот сезон цена достигала 45,1 рубля за килограмм. А в прошлом году летом за килограмм сахара нужно было заплатить 32,8 рубля.
Разумеется, снижение оптовых цен провоцирует и падение розничных цен сахара. Так, за полгода килограмм сахара подешевел на 3,79 рубля и в июне достиг стоимости 43,19 рубля.
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