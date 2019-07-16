Военный эксперт раскритиковал мнение западных аналитиков об эффективности C-400
Военный эксперт Виктор Мураховский назвал глупостью мнение западных аналитиков об эффективности российских комплексов С-400.
Американские эксперты сообщили, что зенитный комплекс С-400 является одной из самых эффективных систем ПВО, но и у него есть слабое место.
Специалисты центра установили, что если работа ракетного комплекса не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны, для него может представлять опасность массированная атака, сообщает издание "Невские Новости" со ссылкой на зарубежные источники.
Кроме того, эксперты отметили, что в условиях гористой местности показатели эффективности радиолокационных возможностей С-400 могут быть снижены.
Эксперт Виктор Мураховский в комментарии Nation News отметил, что американские эксперты рассуждают на уровне детского сада.
— Они пишут совершенно очевидные вещи: что будут проблемы с использованием радиолокационных станций в горах, что радиолокационные волны не огибают поверхность земли. Это характерно для всех зенитных комплексов, — отметил он.
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