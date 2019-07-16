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Шествие по Старому Арбату в рамках дней Японии в Москве

 16 июля 2019

Ночная репетиция парада трамваев

12 июля

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019

11 июля

Старт автомобильной экспедиции «Зов предков»

10 июля

78-я годовщина Московского народного ополчения

2 июля

Первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

1 июля

Финальный этап конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2019»

27 июня

Выпускной-2019 в парке Горького

22 июня

Акция «Лента памяти» в парке «Музеон»

22 июня
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Тостовый хлеб и бутерброды на столах москвичей...

12 июля 17:31
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